Otvorili drevený most, ktorý je vstupom do kúpeľov v Dudinciach

Dudince 14. novembra (TASR) - Obnovený drevený most, ktorý je hlavným vstupom do kúpeľného areálu v Dudinciach v Krupinskom okrese, je pre verejnosť otvorený. TASR to potvrdil primátor mesta Dušan Strieborný.



Ako ďalej uviedol, jeho havarijný technický stav si vyžadoval rekonštrukciu. "Z pôvodného telesa ostali iba betónové piliere a oceľová konštrukcia. Vymieňali všetky drevené časti, hranoly a aj zábradlie," objasnil. Dodal, že výplň zábradlia je nerezová pre svoje odrazové vlastnosti. Urobili to pre prípad inštalovania LED osvetlenia na zábradlie mosta.



Primátor informoval, že rekonštrukciu robila Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince. Celkové náklady boli podľa neho takmer 80.000 eur. Financovanie zabezpečovali mesto Dudince a Kúpele Dudince.



Drevený most po obnove slúži pre autá s nosnosťou do 3,5 tony a aj pre chodcov. Jazdné pruhy sú vyznačené na ploche jeho telesa.