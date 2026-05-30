Dudince: Kúpeľnú sezónu otvoria koncerty i sprievodný program pre deti
Tohtoročné otvorenie kúpeľnej sezóny v Dudinciach má aj symbolický rozmer.
Autor TASR
Dudince 30. mája (TASR) - V meste Dudince v okrese Krupina v sobotu otvárajú tohtoročnú kúpeľnú sezónu. Námestie pri pitných vázach ožije koncertmi, pripravený bude i sprievodný program pre deti. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Kúpeľov Dudince Andrea Petrušová.
Tohtoročné otvorenie kúpeľnej sezóny v Dudinciach má aj symbolický rozmer. Podujatie si pripomenie 60 rokov od výstavby liečebného domu Rubín, čo odštartovalo éru budovania moderných kúpeľov v Dudinciach.
Program na Námestí pri pitných vázach sa začne v sobotu o 15.00 h vystúpením ženského hudobného tria Bon Bon Trio, ktoré neskôr na pódiu vystrieda speváčka Gizka Oňová. Večerný blok otvorí o 18.00 h kapela Dora, skupina kombinujúca rockový základ s moderným popovým zvukom.
Večerný blok sa začne o 20.30 h vystúpením Sama Tomečka & Milujem Slovensko Band. Záver večera bude podľa Petrušovej patriť projektu Queenshow, ktorý sa dlhodobo venuje interpretácii repertoáru skupiny Queen.
„Popri hudobnom programe čaká návštevníkov aj remeselná ulička, občerstvenie či detský svet s kolotočom, maľovaním na tvár a tematickými tetovačkami,“ dodala Petrušová s tým, že vstup na podujatie je voľný.
