V Dudinciach momentálne neuvažujú o výstavbe nájomných bytov

Dudince 5. decembra (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese momentálne neuvažuje o výstavbe nájomných bytov. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný s tým, že samospráva nedisponujeme stavebnými pozemkami, ktoré by boli vhodné pre tento druh výstavby.



Ako dodal, mesto však zvažuje rekonštrukciu, prístavbu a aj nadstavbu budov vo svojom vlastníctve na nájomné byty. Poznamenal tiež, že Dudince patria medzi samosprávy s najväčším počtom takýchto príbytkov na počet obyvateľov. Mesto má 1378 obyvateľov, 97 nájomných bytov a všetky sú obsadené. "Za posledných päť rokov evidujeme 59 žiadostí. Veľký záujem je spôsobený dochádzaním ľudí za prácou do nášho kúpeľného mesta zo širokého okolia a aj z väčších vzdialeností," spomenul a doplnil, že dopyt je spôsobený aj tým, že kúpele v súčasnosti nedisponujú služobnými bytmi.



Podľa neho podmienkou pridelenia nájomného bytu je, že mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci rok nesmie prekročiť trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho roka. "Uprednostňujeme občanov s trvalým pobytom, teda, podmienkou pridelenia je prihlásenie sa na trvalý pobyt," podotkol.



Pripomenul tiež, že za jednoizbový byt sa platí mesačné nájomné 55 eur. "Poplatky za odber elektrickej energie si platí nájomca sám, patričnému dodávateľovi média," zdôraznil primátor a informoval, že finančná zábezpeka za takýto byt je 296 eur.