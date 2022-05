Dudince sa budú zaoberať možnosťou zvýšiť daň za chátrajúce objekty

Dudince 24. mája (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese sa bude zaoberať možnosťou využiť legislatívnu úpravu a zvýšiť sadzbu dane pre vlastníkov neudržiavaných stavieb na maximálnu možnú výšku. Pre TASR to uviedol primátor mesta Dušan Strieborný.



Konštatoval to v súvislosti s novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v rámci ktorej budú môcť samosprávy vyrubiť vyššiu daň z takýchto stavieb.



V Dudinciach sa nachádzajú viaceré objekty, na ktoré mesto môže tento postup uplatniť. Vedúca majetkovoprávneho a sociálneho úseku mestského úradu Eva Holíková zhrnula, že je to napríklad budova bývalého rekreačného zariadenia Bučinár na Kúpeľnej ulici. Podľa nej spoločnosť prestala podnikať a prevádzkovať zariadenie v roku 2009, v roku 2018 ju predali súčasným vlastníkom. Medzi takéto stavby patrí aj budova železničnej stanice. "Bez využitia je od roku 2003, keď zrušili lokálne spoje," zdôraznila s tým, že poslednou je budova s názvom Terasa, ktorú nevyužívajú od roku 1994.



Mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb. Počíta s tým novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prvým cieľom návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Druhým cieľom predloženého návrhu zákona je formulačné spresnenie zákona na účel odstránenia výkladových nejasností.