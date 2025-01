Dudince plánujú tento rok viacero investičných projektov

Dudince 6. januára (TASR) - Najväčšou investíciou mesta Dudince v tomto roku by mala byť podľa primátora Dušana Strieborného rekonštrukcia doškoľovacieho strediska na zariadenie pre seniorov. Na jeho vybudovanie chcú získať úverové prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



"Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu aj zrealizované verejné obstarávanie, takže aj zhotoviteľ je už vybraný. Celkové náklady sú vo výške približne 2,4 milióna eur," informoval primátor s tým, že ak stihnú podať žiadosť o úver po 15. januári tohto roka, so stavebnými prácami by sa mohlo začať v lete tohto roka.



Mesto tiež podľa primátora plánuje zrekonštruovať budovu mestského úradu. "Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,6 milióna eur," poznamenal Strieborný s tým, že týmto zámerom sa zaoberajú dlhé roky, brzdou boli viaceré vlastnícke problémy, od vyrovnania pozemkov pod objektom až po odkúpenie časti budovy, v ktorej sídli prevádzka pošty.



Na sklonku minulého roka sa však podarilo odkúpiť časť budovy od Slovenskej pošty, a tak už podľa Strieborného samospráve nič nebráni v tom, aby sa mohla zapojiť do najbližšej výzvy na čerpanie európskych štrukturálnych fondov na obnovu budovy.



V januári tohto roka začnú aj s rekonštrukciou kultúrneho domu v časti Merovce v hodnote približne 50.000 eur. Ako priblížil primátor, 45.000 eur mesto získalo ako nenávratný finančný príspevok, spolufinancovanie mesta je vo výške 5000 eur. "Súčasťou tejto rekonštrukcie kultúrneho domu bude aj vybudovanie klimatizácie v sume 8000 eur, ktorá bude hradená z vlastných prostriedkov," dodal Strieborný.



Mesto Dudince chce v tomto roku realizovať aj ďalšie investičné zámery, ako vybudovanie kolumbária približne pre 24 schránok na cintoríne v Dudinciach či parkoviska pri garážach pri železničnej trati. Ak sa mestu podľa jeho slov podarí získať aj externé finančné zdroje, tak vybudujú komunikáciu a verejné osvetlenie na Záhradnej ulici.