Dudince plánujú vybudovať svoje zariadenie pre 40 seniorov

Dudince 22. júla (TASR) - Mesto Dudince v Krupinskom okrese aj naďalej plánuje vybudovať svoje zariadenie pre seniorov. Sídliť bude v bývalom doškoľovacom stredisku, ktoré získalo od štátu za euro. TASR to povedal primátor mesta Dušan Strieborný.



Ako ďalej uviedol, tento zámer má samospráva dlhodobo a blíži sa k tomu, že budovu obnoví. Kapacita domova dôchodcov by mala byť 40 klientov. Podotkol, že mesto doteraz do projektu investovalo 80.000 eur. Celková investícia je podľa primátora viac ako 2,5 milióna eura, hradiť ju plánujú z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania.



Hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková podotkla, že zariadenia pre seniorov spadajú do kompetencie miest a obcí. Informovala, že kraj zriaďuje zariadenia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. "V prípade záujmu a splnenia podmienok môže mesto požiadať kraj o dotáciu o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK. Určené sú na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v kraji," vysvetlila.



V Dudinciach je v súčasnosti jedno súkromné zariadenie sociálnych služieb pre 35 ľudí. Sociálne služby poskytuje aj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v susedných Teranoch, ktorého zriaďovateľom je BBSK.