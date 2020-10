Dudince potrebujú zabezpečiť testovanie aj kúpeľným hosťom

Dudince 21. októbra (TASR) – Kúpeľné mesto Dudince v Krupinskom okrese potrebuje zabezpečiť celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 nielen Dudinčanom, ale aj kúpeľným hosťom. Pre TASR to v stredu uviedol primátor Dušan Strieborný.



Mesto má len jeden volebný obvod, druhý však chcú pre hostí vytvoriť. „Chceme zabezpečiť, aby sa testovanie občanov a návštevníkov ubytovaných v hoteloch a v kúpeľných domoch robilo buď v rôznom čase, alebo na dvoch rôznych miestach. Je to však zatiaľ len naša predstava,“ spomenul s tým, že samospráva má premyslené, kde by mohlo testovanie byť. Sú to telocvičňa a športový areál, kultúrny dom podľa primátora nespĺňa požadované parametre. Miesta však ešte musí schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.



Čo sa týka personálneho obsadenia, podľa Strieborného bude mať väčšina primátorov a starostov problém nariadiť zamestnancom prácu v rizikovom prostredí. Jasné mu nie je, kto bude niesť zodpovednosť v prípade nakazenia dobrovoľníka či zamestnanca mestského úradu.



„Dobrovoľníkov sme zatiaľ neoslovili, čakáme na pokyny zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Banskobystrického samosprávneho kraja,“ dodal s tým, že na niektoré otázky nevie odpovedať, pretože v súčasnosti má informácie len z médií a čaká na výstup krajskej bezpečnostnej rady. „Zatiaľ sme nevyčlenili žiadne vlastné prostriedky na testovanie,“ dodal Strieborný.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť.