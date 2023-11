Dudince pripravujú na nový rok vyrovnaný rozpočet

Dudince 30. novembra (TASR) - Mesto Dudince v Krupinskom okrese pripravuje na nový rok vyrovnaný rozpočet. TASR to potvrdil primátor Dušan Strieborný s tým, že tak, ako väčšina samospráv, aj Dudince majú veľké problémy s jeho zostavením.



Ako ďalej uviedol, spôsobené je to najmä výpadkami príjmov z daní z príjmu fyzických osôb. "Na druhej strane sa zvýšili výdavky pre infláciu a v oblasti miezd," objasnil a dodal, že platy v školstve a aj vo verejnej správe rástli v tomto roku dvakrát. Podľa jeho slov to bolo v januári i v septembri bez finančného krytia zo strany štátu. "Situácia je viac ako vážna, pretože legislatívnymi úpravami predchádzajúca vláda mestám a obciam znižovala príjmy a zvyšovala výdavky," podotkol.



Informoval, že pri príprave rozpočtu pracuje samospráva s fiktívnymi číslami. Najmä čo sa podľa neho týka príjmu z ministerstva financií. "Na základe prognózy počítame v roku 2024 s príjmami z daní z príjmu fyzických osôb na úrovni tohto roka, čo je 740.000 eur," spresnil. Požiadavka Spojenej školy Dudince na financovanie originálnych kompetencií, čo sú školský klub, školská jedáleň, materská škola a základná umelecká škola je 406.000 eur. "V navrhovanom rozpočte je však suma 390.000 eur," zdôraznil.



Primátor dodal, že mesto muselo pristúpiť k znižovaniu výdavkov vo viacerých oblastiach. Týka sa to personálu, športu i technických služieb. Zároveň tiež zvýšili príjmy z miestnych daní. "Nezvyšujeme daň z nehnuteľnosti, ani miestny poplatok za odpad, ktorý ostal v sume 40 eur za občana," reagoval. Samospráva však navrhuje zvýšiť daň z ubytovania a to zo sumy 1,5 eura na deň a osobu na dve eurá. "To by malo pri predpokladanom počte prenocovaní, čo je približne 300.000, priniesť do mestskej kasy približne 600.000 eur," povedal s tým, že je to o 150.000 eur viac, ako je predpokladaný príjem v tomto roku.



Kúpeľnému mestu sa zvyšujú aj výdavky na zabezpečenie bezpečnostných služieb v meste. "Počas budúceho roka plánujeme zriadiť Mestskú políciu Dudince. Ročné náklady na zabezpečenie tejto služby predstavujú približne 130.000 eur," poznamenal. Strieborný verí, že v novom roku sa podarí vláde nájsť potrebné zdroje na financovanie výpadkov miest a obcí, ktoré spôsobili legislatívne zmeny v predchádzajúcom období.