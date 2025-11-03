< sekcia Regióny
Dudince chcú v budúcom roku zaviesť platené parkovanie

Autor TASR
Dudince 3. novembra (TASR) - V kúpeľnom meste Dudince v okrese Krupina plánuje samospráva zaviesť v budúcom roku platené parkovanie. Primátor Dušan Strieborný uviedol, že aktuálne celý systém pripravujú, pričom plánujú zohľadniť potreby rezidentov, ako aj kúpeľných hostí.
Strieborný priblížil, že analýza parkovacích miest v bytovej zóne poukázala na ich nedostatok. V meste podľa neho chýba približne 200 parkovacích miest. Systém plateného parkovania, na ktorom v súčasnosti pracujú aj s dopravným inžinierom, by sa mal týkať celého mesta a zaviesť by ho chceli pred začiatkom budúcoročnej letnej sezóny, teda približne v máji 2026.
„Máme dosť malý kataster, čiže uvedomujeme si, že keď spoplatníme niektoré verejné priestranstvá, verejne dostupné parkoviská alebo odstavné plochy, tak sa nám môže stať, že sa klienti kúpeľov potom presunú do bytových zón a budú miestnych obyvateľov obmedzovať v parkovaní,“ skonštatoval Strieborný s tým, že počítajú s vytvorením viacerých zón.
V novom systéme chcú ponúknuť rezidenčné karty pre občanov s trvalým pobytom v meste. Rovnako chcú zohľadniť a nastaviť systém pre dlhodobé parkovanie, keďže do mesta prichádza mnoho kúpeľných hostí, ktorí tu zotrvajú dlhšie.
V najbližšom období bude mesto podľa Strieborného obstarávať dodanie parkovacieho systému, pričom na území mesta by mali byť tri parkovacie automaty na všetky typy platieb. „Berieme si príklad aj z iných miest. Snažíme sa, aby bol ten systém jednoduchý, prístupný pre všetkých obyvateľov, keďže aj návštevníci sú skôr staršej generácie,“ poznamenal primátor s tým, že výška poplatkov je zatiaľ v štádiu prípravy.
