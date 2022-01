V Dudinciach sa vlani narodilo 13 detí, viac bolo chlapcov

Dudince 12. januára (TASR) – V uplynulom roku sa v meste Dudince v Krupinskom okrese narodilo 13 detí. Pre TASR to uviedla Jana Pavelková z dudinského mestského úradu s tým, že to bolo sedem chlapcov a šesť dievčat.



Ako dodala, chlapcom dali rodičia mená John Lukáš, Samuel, Theodor, Tobias, Matúš, Nino a Ladislav. Dievčatá sú Lujza, Hana, Zina, Margaréta, Karolína a Tia. „Sobášov bolo 11, z toho osem bolo v kostole. Najviac obradov bolo v mesiaci júl, a to päť, a v auguste boli tri,“ spomenula.



V roku 2021 sa do Dudiniec prisťahovalo 33 nových občanov, naopak, z kúpeľného mesta sa odsťahovalo 31 ľudí. Pod úbytok obyvateľov sa podpísali aj úmrtia. „Bolo ich 29 a bolo to viac ako v rokoch, keď nebola pandémia nového koronavírusu,“ podotkla Pavelková s tým, že v súčasnosti je v evidencii 1365 obyvateľov mesta.