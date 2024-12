V parku v centre Dudiniec začali s ďalšou etapou revitalizácie

Dudince 6. decembra (TASR) - V centre Dudiniec v okrese Krupina začali s revitalizáciou parku pri hoteli Minerál. Podľa primátora Dušana Strieborného bude vďaka obnove parku vstup do kúpeľného centra estetickejší.



Ako priblížil Strieborný, na realizáciu projektu získala dotáciu z ministerstva cestovného ruchu a športu Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slnečný Hont, ktorej zriaďovateľom je mesto Dudince. Prvá etapa revitalizácie, ktorá sa týkala zelených úprav, prebehla podľa jeho slov už v minulosti. Druhá etapa rieši rekonštrukciu chodníkov a drobnej stavebnej infraštruktúry.



Strieborný priblížil, že asfaltové chodníky vybúrajú a vymenia za mlatové. "Taktiež by sa mala dlažba v oddychovej časti meniť za žulové kocky a tiež by sa mal vymeniť obklad v týchto oddychových zónach. Mala by to byť dosť výrazná rekonštrukcia, ktorej rozpočet je viac ako 100.000 eur," uviedol primátor.



Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slnečný Hont Boris Benický priblížil, že s prácami začali začiatkom decembra. Dĺžka ich trvania bude závisieť aj od počasia, no podľa jeho slov by mohli byť hotové vo februári, respektíve začiatkom marca budúceho roka.