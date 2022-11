Vianočné osvetlenie v Dudinciach zdražovanie energií neovplyvní

Dudince 10. novembra (TASR) – Vianočné osvetlenie v Dudinciach v Krupinskom okrese zdražovanie cien energií neovplyvní. TASR to vo štvrtok potvrdila Monika Sliacka zo sekretariátu dudinského primátora.



Pripomenula, že v rámci príprav sviatočného osvetlenia nechystá samospráva žiadne zmeny. "V celom meste máme úsporné vianočné LED osvetlenie, nevynímajúc osvetlenie stromčeka," spresnila s tým, že skrátiť dobu vianočného osvetlenia zatiaľ neplánujú. Vianočné osvetlenie v Dudinciach podľa nej rozsvietia v piatok 2. decembra s príchodom Mikuláša.



Ako ďalej uviedla, vypnutím výzdoby by mesto získalo len minimálnu úsporu energií. "Chceme, aby sme obyvateľom a aj návštevníkom nášho mesta aspoň takýmto spôsobom spríjemnili najkrajšie obdobie v roku," podotkla.



Podobná situácia ako v Dudinciach bude aj v obci Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese. Starostka Mária Klimentová pre TASR uviedla, že vianočné osvetlenie majú z predchádzajúcich rokov a neplánujú dokupovať ďalšie. "To, ktoré máme, však ešte tieto Vianoce rozmiestnime, nemáme veľa ozdôb, zdobíme len stred obce," informovala a dodala, že zapaľovať a zhasínať ho budú spolu s verejným osvetlením. Podľa nej elektrickú energiu majú do konca tohto roka zazmluvnenú v starých cenách. "Rozhodli sme sa, že ešte tieto Vianoce obyvateľom obce týmto spôsobom sviatky spríjemníme," ukončila.