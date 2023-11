Dudince vyčlenili na zimnú údržbu 5000 eur a pripravilo 20 ton posypu

Dudince 18. novembra (TASR) - Mesto Dudince v Krupinskom okrese vyčlenilo na zimnú údržbu v sezóne 2023/2024 sumu 5000 eur. TASR to potvrdil primátor Dušan Strieborný s tým, že samospráva je na údržbu miestnych komunikácií počas zimy pripravená.



Ako ďalej uviedol, zabezpečili približne 20 ton materiálu na posyp. Mesto podľa neho udržiava približne desať kilometrov ciest a desať kilometrov chodníkov. "Dispečerská služba nie je zriadená a zimnú údržbu zabezpečuje osem ľudí," spresnil s tým, že obyvatelia môžu podnety hlásiť pomocou mestskej aplikácie. Samospráva má počas sezóny k dispozícii snehovú radlicu a frézu, nakladač a zariadenie na posyp. Dodal, že o niektoré komunikácie sa starajú aj tamojšie kúpele.



Rovnakú sumu na zimnú údržbu ako Dudince má na sezónu vyčlenenú aj obec Želovce v susednom Veľkokrtíšskom okrese. Pre TASR to uviedla starostka Mária Rechová. "Keďže sme obec na juhu Slovenska, už niekoľko zím u nás intenzívne nesnežilo. Preto aj tento rok očakávame miernu zimu, bez požiadaviek na údržbu," objasnila s tým, že v minulosti tak nebolo treba odhŕňať sneh. "Zvyčajne, keď sneží, veľmi rýchlo sa to roztopí, preto nie je treba u nás nič robiť," poznamenala. Keď však v minulosti bolo treba, zabezpečoval to jeden zamestnanec s obecným traktorom a pluhom. "Nemáme námestie a chodníky sa nám ťahajú len približne na dva kilometre úseku, tam sme problémy nezaznamenali," spomenula. Vyhradená suma 5000 eur tak bude podľa starostky k dispozícii na posyp a náklady na pohonné hmoty.