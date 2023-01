Dudince vyčlenili na zimnú údržbu v tejto sezóne sumu 10.000 eur

Dudince 13. januára (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese vyčlenilo na zimnú údržbu v sezóne 2022/2023 sumu 10.000 eur. TASR to potvrdil primátor mesta Dušan Strieborný s tým, že v tejto sezóne robili zatiaľ iba jeden posyp, a to vlani v polovici decembra.



Pripomenul, že na začiatku zimy si pripravili približne 20 ton materiálu na posyp. Mesto podľa neho udržiava približne desať kilometrov ciest a desať kilometrov chodníkov. "Dispečerská služba nie je zriadená a zimnú údržbu zabezpečuje osem ľudí," spresnil. Samospráva má k dispozícii jeden traktor s radlicou, jeden so zariadením na posyp, dva nakladače a jednu snehovú frézu. Dodal, že o niektoré komunikácie sa starajú aj kúpele.



Ako pre TASR uviedla Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince, ich dispečerská služba funguje formou hlásenia podnetov na všetky ich recepcie. Personálne zabezpečenie na zimu podľa nej neplánujú. "Operatívne prispôsobujeme počty podľa potreby a pohotovostnú službu nariaďujeme v prípade predvídania alebo aktuálneho stavu," podotkla. Spomenula, že kúpele majú komunálne vozidlo, traktor a klasické náradie, lopaty. "Náklady na zimnú údržbu neplánujeme, materiálové sú evidované v účtovníctve," ukončila.