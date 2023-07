V Dudinciach chýbajú viacerí lekári,mesto chce však získať stomatológa

Dudince 31. júla (TASR) – V meste Dudince v Krupinskom okrese chýbajú viacerí lekári, samospráva však plánuje získať pre svojich obyvateľov stomatológa. TASR to povedal primátor Dušan Strieborný s tým, že plánuje využiť dotačný program Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Ako ďalej uviedol, jeden zubný lekár je v Dudinciach, sídli však v jednom z kúpeľných domov. "Máme k dispozícii priestory po zubárke, ktorá išla asi pred štyrmi rokmi do dôchodku. Vedel by sme poskytnúť aj byt," objasnil.



Poznamenal, že v Dudinciach v súčasnosti ordinujú dvaja všeobecní lekári pre dospelých. Chýba však pediater, a to primátor považuje za celoštátny problém. "Jedného sme mali, bol na zastupovanie, vrátil sa však späť do Horných Semeroviec do Levického okresu. Časť pacientov išla s ním, niektorí chodia s deťmi do Krupiny," spresnil. Konštatoval, že vyštudovaní mladí lekári si pre svoje pôsobenie hľadajú väčšie mestá, kde žije viac obyvateľov. "Dostať do tohto regiónu pediatra je náročné. Ťažko povedať, koľko by si tu našiel klientov a akú by mal spádovú oblasť," zdôraznil s tým, že do Dudiniec chodí dvakrát do týždňa gynekologička.



Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková potvrdila, že v okrese Krupina podľa mapy minimálnej dostupnosti spomedzi špecialistov chýba najviac pneumológ. "V porovnaní s minimálnou sieťou tu chýbajú traja pediatri a tiež traja lekári pre dospelých," reagovala.



Kraj zdôrazňuje, že lekárov potrebujú aj ďalšie okresy, a to nielen detských a všeobecných, ale i špecialistov. Rozbehol preto aj letákovú kampaň v lekárňach vybraných sietí. Podotýka, že sa zameriava i na končiacich študentov medicíny. Tým ponúka výhody pri využití rezidentského programu ministerstva zdravotníctva v kraji a následnom nástupe do krajskej ambulancie.



Hľadajú aj pediatra do Detvy. Od začiatku júla totiž pozastavili svoju činnosť dve pediatrické ambulancie pod Poľanou.