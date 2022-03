Dudinské priestory pre utečencov z Ukrajiny poskytnú aj tamojšie fary

Dudince 1. marca (TASR) – Prví prichádzajúci Ukrajinci, ktorí z krajiny utekajú pred vojnou, sú už aj pri Dudinciach v Krupinskom okrese. TASR o tom v utorok informoval primátor Dušan Strieborný. Ubytovaní sú podľa neho v priestoroch rímskokatolíckej fary v obci Terany blízko Dudiniec.



„Sú to matka s dvomi deťmi a jedna staršia pani. Predpokladá sa, že v ubytovacom dudinskom zariadení bude umiestnených do 60 občanov Ukrajiny,“ podotkol primátor s tým, že svoje priestory poskytne aj evanjelická fara v Dudinciach.



Ako uviedol, mesto Dudince organizuje od 2. do 4. marca humanitárnu pomoc. „Bude to zbierka pre ľudí z Ukrajiny, ktorí budú umiestnení v našom meste alebo v okolitých obciach,“ podotkol a doplnil, že občania môžu priniesť trvanlivé potraviny či detské príkrmy. Záujemcovia môžu ďalej darovať zdravotnícke potreby, nealkoholické nápoje, hygienické a čistiace potreby, prikrývky, spacie vaky, obuv, utierky a jednorazový riad. „Všetky darované veci a predmety budú zbierať zamestnanci dudinského mestského úradu na prízemí mestskej budovy,“ ukončil Strieborný.