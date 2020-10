Dudinskí kúpeľní hostia budú mať svoje odberné miesto

Dudince 30. októbra (TASR) – Kúpeľní hostia v Dudinciach v Krupinskom okrese budú mať počas víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 samostatné odberné miesto. Pre TASR to v piatok potvrdil primátor Dudiniec Dušan Strieborný. „Hostí je približne 300 až 350 a testovať sa budú môcť v kúpeľnom parku,“ spresnil.



Ako dodal, samospráva bude svojich obyvateľov testovať na futbalovom ihrisku, v stanoch budú tri testovacie tímy. „Podarilo sa nám zohnať 16 dobrovoľníkov na administratívnu činnosti a pomocné práce pri usmerňovaní. Zabezpečili sme aj 14 zdravotníkov na odoberanie vzoriek, na vyhodnocovanie testov a na vypisovanie certifikátov,“ spomenul s tým, že mesto má na oba testovacie dni pripravené tri kompletné tímy aj s náhradníkmi na každú pozíciu.



Mesto má len jeden volebný obvod, pre hostí z kúpeľov tak museli vytvoriť druhé testovacie miesto. „Chceme zabezpečiť, aby sa testovanie občanov a návštevníkov ubytovaných v hoteloch a v kúpeľných domoch robilo buď v rôznom čase, alebo na dvoch rôznych miestach,“ poznamenal minulý týždeň primátor.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra. Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska.