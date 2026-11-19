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Dufinec pokračuje vo funkcii, zastupiteľstvo má desať nových poslancov
Dufinec vo svojom príhovore po zložení primátorského sľubu poďakoval obyvateľom za opätovne prejavenú dôveru.
Autor TASR
Michalovce 19. novembra (TASR) - V Michalovciach sa vo štvrtok popoludní uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) na nové volebné obdobie. Primátorský sľub druhýkrát zložil Miroslav Dufinec, ktorý v októbrových komunálnych voľbách získal 4410 hlasov, čo predstavuje 45,40 percenta platných hlasov. Vo voľbách kandidoval s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Sľub zložilo aj 25 mestských poslancov.
V mestskom zastupiteľstve bude desať nových poslancov, mandát obhájilo 15 členov predchádzajúceho zastupiteľstva. Zvýšilo sa aj zastúpenie žien, ktorých počet vzrástol zo šiestich na sedem. Funkciu viceprimátorky od štvrtka zastáva Daniela Barkasi. V mestskom zastupiteľstve vznikli dva poslanecké kluby. Klub Srdcom Michalovčan má šesť členov, klub Naše Michalovce združuje 13 poslancov.
Do mestského zastupiteľstva boli zvolení Patrik Bašista, Daniela Barkasi, Marek Boka, Martin Čornej, Lenka Czetőová, Jaroslav Čúrny, Jana Dlužanská, Zuzana Dobranská Harmanová, Marián Dudáš, Maroš Eľko, Dušan Goda, Martin Horňák, Ladislav Husár, Filip Kaľavský, Milan Kaplan, Simona Karafová, Ján Kerekeš, Mária Macková, Ján Mihalečko, Michal Paľovčík, Erik Sibal, Tímea Sotáková, Michal Stričík, Milan Vasiľ a Miroslav Vidovenec. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo primátorovi základný plat bez navýšenia.
Dufinec vo svojom príhovore po zložení primátorského sľubu poďakoval obyvateľom za opätovne prejavenú dôveru. Medzi hlavné priority nasledujúceho volebného obdobia zaradil zavedenie novej parkovacej politiky a zmeny v odpadovom hospodárstve. Významným projektom má byť revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Jej súčasťou budú aj vodozádržné opatrenia a rozšírenie zelene, ktorými chce mesto reagovať na dôsledky klimatickej zmeny. „Zmena klímy už nie je vzdialenou hrozbou, ale realitou. Horúce letá a prívalové dažde cítime všetci a musíme sa im prispôsobiť,“ povedal Dufinec.
Samospráva plánuje pokračovať aj v revitalizácii sídlisk a verejných priestranstiev. V oblasti dopravy chce rozširovať sieť cyklotrás a pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom zvýšiť bezpečnosť pohybu po meste. Pozornosť chce venovať aj rozvoju sociálnych služieb pre seniorov, rodiny a ľudí v nepriaznivej životnej situácii, ako aj podpore kultúry a športu. Primátor zároveň upozornil, že nie všetky plánované projekty bude možné uskutočniť okamžite a niektoré zmeny si vyžiadajú trpezlivosť. Poslancov vyzval na spoluprácu bez ohľadu na politickú príslušnosť. „Michalovčania od nás neočakávajú spory, očakávajú výsledky,“ zdôraznil.
V mestskom zastupiteľstve bude desať nových poslancov, mandát obhájilo 15 členov predchádzajúceho zastupiteľstva. Zvýšilo sa aj zastúpenie žien, ktorých počet vzrástol zo šiestich na sedem. Funkciu viceprimátorky od štvrtka zastáva Daniela Barkasi. V mestskom zastupiteľstve vznikli dva poslanecké kluby. Klub Srdcom Michalovčan má šesť členov, klub Naše Michalovce združuje 13 poslancov.
Do mestského zastupiteľstva boli zvolení Patrik Bašista, Daniela Barkasi, Marek Boka, Martin Čornej, Lenka Czetőová, Jaroslav Čúrny, Jana Dlužanská, Zuzana Dobranská Harmanová, Marián Dudáš, Maroš Eľko, Dušan Goda, Martin Horňák, Ladislav Husár, Filip Kaľavský, Milan Kaplan, Simona Karafová, Ján Kerekeš, Mária Macková, Ján Mihalečko, Michal Paľovčík, Erik Sibal, Tímea Sotáková, Michal Stričík, Milan Vasiľ a Miroslav Vidovenec. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo primátorovi základný plat bez navýšenia.
Dufinec vo svojom príhovore po zložení primátorského sľubu poďakoval obyvateľom za opätovne prejavenú dôveru. Medzi hlavné priority nasledujúceho volebného obdobia zaradil zavedenie novej parkovacej politiky a zmeny v odpadovom hospodárstve. Významným projektom má byť revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Jej súčasťou budú aj vodozádržné opatrenia a rozšírenie zelene, ktorými chce mesto reagovať na dôsledky klimatickej zmeny. „Zmena klímy už nie je vzdialenou hrozbou, ale realitou. Horúce letá a prívalové dažde cítime všetci a musíme sa im prispôsobiť,“ povedal Dufinec.
Samospráva plánuje pokračovať aj v revitalizácii sídlisk a verejných priestranstiev. V oblasti dopravy chce rozširovať sieť cyklotrás a pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom zvýšiť bezpečnosť pohybu po meste. Pozornosť chce venovať aj rozvoju sociálnych služieb pre seniorov, rodiny a ľudí v nepriaznivej životnej situácii, ako aj podpore kultúry a športu. Primátor zároveň upozornil, že nie všetky plánované projekty bude možné uskutočniť okamžite a niektoré zmeny si vyžiadajú trpezlivosť. Poslancov vyzval na spoluprácu bez ohľadu na politickú príslušnosť. „Michalovčania od nás neočakávajú spory, očakávajú výsledky,“ zdôraznil.