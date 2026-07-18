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Dúhový Pride v centre Bratislavy poukáže na odvahu aj potrebu solidari
Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou.
Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - V centre Bratislavy na Námestí slobody bude v sobotu napoludnie Dúhový Pride. Témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI+ ľudí na Slovensku, je tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou.
Zdôrazniť tiež chcú význam slobody, rovnosti a demokracie a otvoriť priestor pre diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí na Slovensku. „V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre mnohých kvír ľudí na Slovensku odvahou žiť slobodne, byť viditeľní a otvorene hovoriť o svojich životoch. Aj preto sme si za tému tohtoročného festivalu zvolili odvahu. Chceme ukázať, že sme súčasťou tejto krajiny, záleží nám na jej budúcnosti a nikam neodchádzame,“ uviedla predsedníčka združenia Dúhový Pride Bratislava Lucia Horváthová.
Podľa organizátorov sa sloboda a rovnosť nemôžu považovať za samozrejmosť. Upozorňujú na narastajúcu nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom, snahy obmedzovať práva menšín a využívanie zraniteľných skupín ako nástroja politického boja. Zdôrazňujú, že obmedzovanie práv menšín predstavuje riziko pre demokratické princípy a práva celej spoločnosti. Súčasťou podujatia, ktoré sa začne o 12.00 a potrvá do 21.00 h bude aj sprievod, kultúrny program či zóna s ľudskoprávnymi, ekologickými a vzdelávacími organizáciami.
Na bezpečnosť bude dohliadať polícia a aj súkromná bezpečnostná služba. Organizátori zároveň zverejnili bezpečnostné odporúčania na oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach podujatia.
Zdôrazniť tiež chcú význam slobody, rovnosti a demokracie a otvoriť priestor pre diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí na Slovensku. „V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre mnohých kvír ľudí na Slovensku odvahou žiť slobodne, byť viditeľní a otvorene hovoriť o svojich životoch. Aj preto sme si za tému tohtoročného festivalu zvolili odvahu. Chceme ukázať, že sme súčasťou tejto krajiny, záleží nám na jej budúcnosti a nikam neodchádzame,“ uviedla predsedníčka združenia Dúhový Pride Bratislava Lucia Horváthová.
Podľa organizátorov sa sloboda a rovnosť nemôžu považovať za samozrejmosť. Upozorňujú na narastajúcu nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom, snahy obmedzovať práva menšín a využívanie zraniteľných skupín ako nástroja politického boja. Zdôrazňujú, že obmedzovanie práv menšín predstavuje riziko pre demokratické princípy a práva celej spoločnosti. Súčasťou podujatia, ktoré sa začne o 12.00 a potrvá do 21.00 h bude aj sprievod, kultúrny program či zóna s ľudskoprávnymi, ekologickými a vzdelávacími organizáciami.
Na bezpečnosť bude dohliadať polícia a aj súkromná bezpečnostná služba. Organizátori zároveň zverejnili bezpečnostné odporúčania na oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach podujatia.