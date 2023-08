Dúhový sprievod ulicami mesta Košice má upozorniť na práva LGBTI+ ľudí

Košice 26. augusta (TASR) - Druhý najväčší festival za práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI+) ľudí na Slovensku Pride Košice vyvrcholí v sobotu popoludní v Košiciach. Hlavný Pride deň sa koná v areáli Kasární Kulturpark od 10.00 h a dúhový sprievod centrom Košíc sa začne o 14.00 h. TASR o tom informovala koordinátorka Pride Košice Veronika Moňoková.



Ako povedala, 11. ročník podujatia reaguje na teroristický útok v bratislavskom bare Tepláreň, na nenávisť, vylučovanie LGBTI+ ľudí zo spoločnosti a na nedostatok práv, ktorým komunita na Slovensku čelí. Pride Košice priniesol oslavu hrdosti a inakosti v podobe deväťdňového festivalu s bohatým sprievodným programom.



"Slovensko dlhoročne stagnuje v prijímaní zákonov, ktoré by LGBTI+ ľuďom poskytli rovnaké práva a ochranu pred zákonom. V uplynulých rokoch sa navyše zhoršuje ochota väčšinovej spoločnosti akceptovať LGBTI+ ľudí ako rovnocennú súčasť spoločnosti. Zodpovednosť za to nesú predovšetkým pasívni verejní činitelia a politici, ktorí na nenávisti voči LGBTI+ komunite vytĺkajú lacné politické body," povedal riaditeľ Pride Košice Robert Furiel.



Podujatie preto tento rok nesie slogan Naše životy sa počítajú, ktorým apeluje na spoločnosť i kompetentných v štáte, aby si uvedomili a prijali, že LGBTI+ ľudia tu vždy boli, sú aj budú a majú právo na dôstojný život bez násilia a v rovnoprávnosti so zvyškom spoločnosti.



Okrem dúhového sprievodu ulicami Košíc čaká návštevníkov počas celého dňa bohatý zábavný a kultúrny program. Afterpárty bude pokračovať do skorého rána. Počas celého dňa bude v areáli možnosť bezplatne sa otestovať na HIV a ďalšie sexuálne prenosné infekcie, nebudú chýbať ani stánky s občerstvením.



V posledný deň festivalu v nedeľu (27. 8.) sa uskutoční ranný beh kvír športového klubu Lotosové kvety. Signum - Dúhoví kresťania ponúknu nielen veriacim LGBTI+ ľuďom ekumenický program. Nebude chýbať Pride bohoslužba - ako jediná svojho druhu na východnom Slovensku.