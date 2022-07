Dujava po kritike zamestnancov odstúpil z postu šéfa Letiska Poprad

Poprad 28. júla (TASR) - Peter Dujava po kritike zamestnancov odstúpil z pozície riaditeľa Letiska Poprad-Tatry. Oznámil to vo štvrtok médiám prostredníctvom mailu s tým, že svoju rezignáciu odovzdal v stredu (27. 7.) ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina).



"Vzhľadom k tomu, že mi záleží na bezproblémovom a neobmedzenom chode prevádzky letiska, čo som potvrdil aj ekonomickými výsledkami a súčasnou kondíciou spoločnosti, prijal som osobné rozhodnutie súvisiace so vzdaním sa funkcie predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko Poprad-Tatry," uviedol Dujava, ktorý bol na svojom poste od roku 2020. Ako ďalej uviedol, za svojou prácou a výsledkami si stojí a tvrdí, že primárnu úlohu, ktorú od hlavného akcionára dostal, naplnil.



Dujava sa rozhodol odstúpiť po tom, ako 50 zamestnancov letiska podalo hromadnú výpoveď. Ich jedinou požiadavkou v otvorenom liste, ktorý zaslali v polovici júla ministrovi, bolo, aby odvolal riaditeľa letiska. Obviňovali ho zo šikany a mali viacero výhrad k jeho vedeniu spoločnosti.



Do Popradu vo štvrtok prišla aj štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková, ktorá sa v dopoludňajších hodinách stretáva s primátorom Popradu Andrejom Dankom aj so zástupcami odborov popradského letiska.