Dulovo námestie v Bratislave bude patriť milovníkom jedla a vín

Bratislava 23. septembra (TASR) – Milovníci dobrého jedla a vín si v bratislavskom Ružinove opäť prídu na svoje. Na Dulovom námestí sa totiž až do nedele (27. 9.) koná kulinárske podujatie Vinobranie na Duláku.



"Bude mať nádych jesene a v ponuke pribudnú novinky ako burčiak, pečené kačky a domáce lokše zo Slovenského Grobu alebo pečené ryby. Predstavia sa malokarpatskí vinári združení v spolku Chute Malých Karpát," približujú organizátori.



Gastronómia ponúkne návštevníkom napríklad lokše, kačice, pečené ryby, podpecníky, tradičné švajčiarske jedlo raclette, ale aj chlieb vo vajci inak. Ochutnať budú môcť tiež burčiak a rôzne vína, predstavia sa vinári zo Šenkvíc, Vinosadov, Suchej nad Parnou, Pezinka a Modry.



Stánky budú otvorené denne od 11.00 do 21.30 h. Podujatie organizuje občianske združenie Skrášlime Slovensko v spolupráci so združením Chute Malých Karpát či mestskou časťou Ružinov.