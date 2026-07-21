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Dunajská Lužná plánuje revitalizovať zelené priestranstvá v obci

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. augusta.

Autor TASR
Bratislava/Dunajská Lužná 21. júla (TASR) - Obec Dunajská Lužná v okrese Senec hľadá realizátora obnovy a revitalizácie zelených priestranstiev v obci. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota investície je 930.065 eur bez DPH, samospráva využije na financovanie eurofondy. „Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v parku M. R. Štefánika a parku v okolí obecného úradu i vodozádržné opatrenia na Lipnickej ulici. Revitalizácia sa týka aj ihriska Kniežacie mohyly,“ priblížila samospráva.

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. augusta.
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