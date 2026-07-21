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Dunajská Lužná plánuje revitalizovať zelené priestranstvá v obci
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. augusta.
Autor TASR
Bratislava/Dunajská Lužná 21. júla (TASR) - Obec Dunajská Lužná v okrese Senec hľadá realizátora obnovy a revitalizácie zelených priestranstiev v obci. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota investície je 930.065 eur bez DPH, samospráva využije na financovanie eurofondy. „Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v parku M. R. Štefánika a parku v okolí obecného úradu i vodozádržné opatrenia na Lipnickej ulici. Revitalizácia sa týka aj ihriska Kniežacie mohyly,“ priblížila samospráva.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. augusta.
Predpokladaná hodnota investície je 930.065 eur bez DPH, samospráva využije na financovanie eurofondy. „Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v parku M. R. Štefánika a parku v okolí obecného úradu i vodozádržné opatrenia na Lipnickej ulici. Revitalizácia sa týka aj ihriska Kniežacie mohyly,“ priblížila samospráva.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. augusta.