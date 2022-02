Dunajská Streda chce z motokárovej dráhy postaviť mestský park

Dunajská Streda 28. februára (TASR) – Do 6. marca môžu obyvatelia Dunajskej Stredy pomôcť mestu prostredníctvom ankety rozhodnúť o vzniku a podobe nového mestského parku. Radnica má zámer, ako uvádza na webe, riešiť absenciu rozsiahlej oddychovej zóny, nedostatku kvalitných zelených plôch a zníženie vplyvov klimatických zmien v meste. Preto sa rozhodla pre kompletnú transformáciu lokality bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici, rozšírenú o vedľajšie územie s celkovou rozlohou 41.565 štvorcových metrov.



Prostredníctvom dotazníka sa občanov pýta na to, ako vnímajú súčasný stav lokality. Ako často ho navštevujú a na aký účel. Zaradená je aj otázka, aký typ parku im v meste chýba, či oddychovo-rekreačný, aktívno-športový či verejná záhrada, prírodný park alebo miesto na služby a zábavu. Zároveň majú možnosť vyjadriť sa k funkciám budúceho relaxačného územia a spôsobu dopravy doň. Radnicu zaujíma aj to, ako často by takto vybavenú rekreačnú zónu navštevovali.



Dotazník je anonymný, výsledky dotazníkového prieskumu budú využité na prípravu zadania architektonickej súťaže. „Predtým, ako sa pustíme do výstavby nového parku, nás zaujíma názor ľudí. Odpovede z dotazníka nám pomôžu efektívne pristúpiť k premene lokality,“ obracia sa na obyvateľov Dunajskej Stredy radnica.