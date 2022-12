V D. Strede možno návrhy na ocenenia mesta poslať do konca januára

Dunajská Streda 26. decembra (TASR) – Do konca januára budú môcť obyvatelia Dunajskej Stredy písomne podávať návrhy na udelenie mestských ocenení. Zástupcovia samosprávy ich následne odovzdajú na slávnostnom zasadnutí v apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja. Informuje o tom radnica na svojom webe.



Mestské zastupiteľstvo udelí Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda, Cenu mesta Pro Urbe, Cenu mesta Pro Urbe Juvenis, Cenu primátora mesta a Pamätný list primátora. Čestné občianstvo mesta možno udeliť významným osobnostiam žijúcim mimo mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, zveľadenie a ochranu jeho záujmov. Cena Pro Urbe sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj, za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky. Cena Pro Urbe Juvenis sa udeľuje v rovnakej oblasti vždy jednej osobe do 26 rokov veku. Návrhy na udelenie podávajú primátor, poslanci a právnické či fyzické osoby prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva. Cena primátora mesta je ocenením jednotlivcov alebo kolektívov za vynikajúce výsledky, za účasť pri záchrane ľudského života a podobne.



Za rok 2022 sa stali držiteľmi Ceny mesta Pro Urbe katolícky kňaz Ján Karaffa in memoriam za zachovávanie maďarských národných tradícií a uznanie jeho práce. Rovnako in memoriam bol ocenený Štefan Takács za mimoriadne zásluhy v oblasti športu, príkladné pedagogické pôsobenie a výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov. Zastupiteľstvo mesta udelilo cenu Pro Urbe v oblasti kultúra aj Karolovi Hégerovi za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti kultúry, osvety a pozdvihnutia národného povedomia pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.