Dunajská Streda opäť predĺžila verejnú súťaž na obnovu Vermesovej vily

Dunajská Streda 7. novembra (TASR) - Mesto Dunajská Streda opätovne predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk na obnovu budovy Vermesovej vily. Namiesto do 8. novembra je možné predkladať ponuky až do 11. novembra do 9.00 h. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 702.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Vermesova vila je národnou kultúrnou pamiatkou, stavaná bola vo viacerých etapách. Pôvodne ako prízemná kúria na konci 19. storočia. V roku 1909 bola rozšírená a pristavaná veža, neskôr aj severovýchodné krídlo. "Cieľom projektu je rekonštrukcia a obnova celej budovy, na ktorej od roku 1987, keď bola ukončená celková obnova budovy, neboli vykonané žiadne úpravy a opravárske práce," uvádza sa v súťažných podkladoch.



Potrebná je napríklad oprava komínov, medených žľabov, výmena strešnej krytiny či okien. Rovnako sa počíta s obnovou fasády, vnútorných omietok či s rekonštrukciou dvora. "Po obhliadke vnútorných priestorov sa zistilo, že vo vyznačených miestnostiach je potrebná výmena keramických obkladov a dlažieb a sanitárnych prvkov z dôvodu poškodenia, opotrebovania," doplnilo mesto v súťažných podkladoch. Zákazka bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku.