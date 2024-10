Dunajská Streda podpísala zmluvu na dodávku vianočného osvetlenia

Dunajská Streda 6. októbra (TASR) - Mesto Dunajská Streda podpísalo zmluvu so spoločnosťou továreň zážitkov na dodávku a montáž vianočného osvetlenia počas najbližších troch zimných sezón v hodnote takmer 210.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Predmetom zákazky je dodanie prvkov vianočného osvetlenia, zabezpečenie montáže a údržby, demontáže a uskladnenia vianočného osvetlenia vrátane prepravy na sezóny 2024-2025, 2025-2026 a 2026-2027. Dodanie vianočného osvetlenia vrátane prvej montáže by sa malo zrealizovať do 20. novembra 2024.



Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k prvkom vianočného osvetlenia vrátane spotrebného elektroinštalačného materiálu prechádza na objednávateľa po demontáži v januári 2027.



Do tendra sa podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie prihlásili dvaja uchádzači. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť Wad Design (198.058 eur), ale pre nesplnenie podmienok bola zo súťaže vylúčená.