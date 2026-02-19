< sekcia Regióny
Dunajská Streda sa pripravuje na spustenie služby sociálneho taxíka
Cieľom investície je podpora mobility znevýhodnených obyvateľov, seniorov a osôb so zníženou pohyblivosťou.
Autor TASR
Dunajská Streda 19. februára (TASR) - Mesto Dunajská Streda sa pripravuje na spustenie služby sociálneho taxíka. K dispozícii má špeciálne upravené a plne bezbariérové vozidlo určené na prevádzkovanie služby. Ako TASR informovala Zita Ivicze z dunajskostredskej radnice, služba sociálneho taxíka bude spustená po skončení potrebných povoľovacích procesov.
„O termíne spustenia a podmienkach využívania služby bude mesto verejnosť včas informovať,“ priblížila. Celkové náklady na obstaranie vozidla vrátane jeho špeciálnej prestavby predstavovali 55.388,99 eura. „Vozidlo je na elektrický pohon, je ekologické, tiché a hospodárne, v súlade s princípmi udržateľného rozvoja mesta,“ dodala.
Cieľom investície je podpora mobility znevýhodnených obyvateľov, seniorov a osôb so zníženou pohyblivosťou. „Vozidlo prispeje k lepšiemu prístupu k zdravotnej starostlivosti, úradom a spoločenským aktivitám, čím sa zníži sociálna izolácia a zlepší kvalita života dotknutých osôb,“ podotkla Ivicze.
Vozidlo je plne bezbariérové, vybavené elektro-hydraulickou zdvíhacou plošinou, spevnenou podlahou a homologizovaným kotviacim systémom pre invalidné vozíky, ktorý umožňuje bezpečnú a dôstojnú prepravu osôb na vozíku. Priestranný interiér umožňuje aj prepravu kompenzačných pomôcok.
„O termíne spustenia a podmienkach využívania služby bude mesto verejnosť včas informovať,“ priblížila. Celkové náklady na obstaranie vozidla vrátane jeho špeciálnej prestavby predstavovali 55.388,99 eura. „Vozidlo je na elektrický pohon, je ekologické, tiché a hospodárne, v súlade s princípmi udržateľného rozvoja mesta,“ dodala.
Cieľom investície je podpora mobility znevýhodnených obyvateľov, seniorov a osôb so zníženou pohyblivosťou. „Vozidlo prispeje k lepšiemu prístupu k zdravotnej starostlivosti, úradom a spoločenským aktivitám, čím sa zníži sociálna izolácia a zlepší kvalita života dotknutých osôb,“ podotkla Ivicze.
Vozidlo je plne bezbariérové, vybavené elektro-hydraulickou zdvíhacou plošinou, spevnenou podlahou a homologizovaným kotviacim systémom pre invalidné vozíky, ktorý umožňuje bezpečnú a dôstojnú prepravu osôb na vozíku. Priestranný interiér umožňuje aj prepravu kompenzačných pomôcok.