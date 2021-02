Dunajská Streda školy od pondelka neotvorí

Dunajská Streda 7. februára (TASR) – Mesto Dunajská Streda od pondelka (8. 2.) základné a materské školy neotvorí. Rozhodol o tom v sobotu (6. 2.) mestský krízový štáb, TASR o tom informoval viceprimátor László Szabó. Radnica pritom pripravila pre nástup žiakov víkendové testovanie na ochorenie COVID-19, samostatné odberové miesta boli pre rodičov a zamestnancov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dunajskej Strede hodnotí epidemiologickú situáciu naďalej ako mimoriadne vážnu.



"Pretestovanie rodičov a zamestnancov škôl sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, ale obava rodičov z možnej nákazy spôsobila, že riaditelia základných a materských škôl hlásia zmeny v počte detí a žiakov, ktorí by reálne nastúpili do škôl v pondelok," uviedol vo vyhlásení krízový štáb, ktorý dospel k rozhodnutiu školy neotvoriť v sobotu podvečer. Rodičom, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu mimo pracoviska, ponúka mesto naďalej možnosť umiestniť dieťa v materskej škole či v školskom klube detí.



Szabó doplnil, že počas soboty otestovali 1976 ľudí, z nich 23, čo je 1,16 percenta, bolo pozitívnych. "Medzi nimi boli aj pedagógovia z našich škôl," informoval. Počas dopoludnia v nedeľu prišlo na testy ďalších 2058 obyvateľov, 21, čo je 1,02 percenta, mali pozitívny výsledok.