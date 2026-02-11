< sekcia Regióny
Dunajská Streda spúšťa rekonštrukciu a prestavbu budovy nocľahárne
Celkové náklady prvej etapy projektu predstavujú takmer 628.000 eur, z čoho takmer 597.000 eur je hradených z európskych a štátnych zdrojov.
Autor TASR
Dunajská Streda 11. februára (TASR) - Mesto Dunajská Streda začína s rekonštrukciou a prestavbou budovy nocľahárne na Kukučínovej ulici. Cieľom investície je vytvorenie viacúčelového zariadenia krízovej intervencie, ktoré bude poskytovať pomoc osobám nachádzajúcim sa v nepriaznivej životnej situácii. TASR o tom informovala Zita Ivicze z Mestského úradu v Dunajskej Strede.
„Projekt zahŕňa zachovanie existujúcej nocľahárne, vybudovanie útulku, ako aj rozsiahlu energetickú modernizáciu, ktorá prispeje k dlhodobo udržateľnejšej prevádzke zariadenia,“ priblížila. Práce by mali prebiehať do konca júna 2026.
Celkové náklady prvej etapy projektu predstavujú takmer 628.000 eur, z čoho takmer 597.000 eur je hradených z európskych a štátnych zdrojov. „Spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje len 31.400 eur, čo je približne päť percent z celkovej hodnoty projektu,“ doplnila Ivicze.
Na ďalšiu etapu projektu, ktorá zahŕňa vybavenie a zariadenie objektu, bezpečnostno-technické prvky a bezbariérové úpravy, mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 309.000 eur. Mesto počas realizácie prác zabezpečuje klientom nocľahárne dočasné ubytovanie v priestoroch komunitného centra.
V rámci projektu dôjde k zatepleniu budovy, modernizácii vykurovacieho a elektrického systému, ako aj k výmene výplní otvorov. Spotreba energie sa má znížiť približne o 74 percent. V ďalšej fáze sa plánuje inštalácia fotovoltických panelov, kamerového systému, moderných protipožiarnych riešení a zabezpečenie bezbariérového prístupu.
