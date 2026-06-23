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Dunajská Streda spustí prepravnú službu pre seniorov
Služba bude pre oprávnených žiadateľov dostupná za symbolický poplatok.
Autor TASR
Dunajská Streda 23. júna (TASR) - Mesto Dunajská Streda spustí od 1. júla novú sociálnu službu pre svojich obyvateľov. Cieľom prepravnej služby je pomôcť seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj obyvateľom s obmedzenou mobilitou pri zabezpečovaní ich každodennej mobility. TASR o tom informovala Zita Ivicze z dunajskostredskej radnice.
„Vďaka špeciálne upravenému vozidlu sa odkázaní obyvatelia jednoduchšie dostanú do zdravotníckych zariadení, na vybavenie úradných záležitostí alebo k iným dôležitým cieľom v rámci mesta,“ priblížila mestská samospráva s tým, že služba bude poskytovaná počas pracovných dní v čase od 6.30 do 14.30 h.
Služba bude pre oprávnených žiadateľov dostupná za symbolický poplatok. Na jej využívanie bude potrebné najskôr podať žiadosť. Prepravnú službu si budú môcť obyvatelia objednať až po potvrdení oprávnenosti na jej využívanie. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.
„Vďaka špeciálne upravenému vozidlu sa odkázaní obyvatelia jednoduchšie dostanú do zdravotníckych zariadení, na vybavenie úradných záležitostí alebo k iným dôležitým cieľom v rámci mesta,“ priblížila mestská samospráva s tým, že služba bude poskytovaná počas pracovných dní v čase od 6.30 do 14.30 h.
Služba bude pre oprávnených žiadateľov dostupná za symbolický poplatok. Na jej využívanie bude potrebné najskôr podať žiadosť. Prepravnú službu si budú môcť obyvatelia objednať až po potvrdení oprávnenosti na jej využívanie. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.