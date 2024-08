Dunajská Streda vyhlásila súťaž na dodávku vianočného osvetlenia

Dunajská Streda 8. augusta (TASR) - Mesto Dunajská Streda vyhlásilo verejnú súťaž na dodávku a montáž vianočného osvetlenia. Ponuky možno predkladať do 21. augusta do 9.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je dodanie prvkov vianočného osvetlenia, zabezpečenie montáže a údržby, demontáže a uskladnenia vianočného osvetlenia vrátane prepravy na sezónu 2024-2025, 2025-2026 a 2026-2027 v meste Dunajská Streda," uvádza sa v súťažných podkladoch zákazky.



Predpokladaná hodnota zákazky je 220.000 eur bez DPH. Financovaná má byť prostredníctvom vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.