Dunajská Streda vyhlásila súťaž na revitalizáciu Korza Bélu Bartóka
Víťazné návrhy budú finančne ocenené a poslúžia ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu obnovy korza. Lehota na predkladanie návrhov je do 27. februára 2026 do 12.00 h.
Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 19. decembra (TASR) - Mesto Dunajská Streda vyhlásilo architektonicko-krajinársku súťaž na revitalizáciu Korza Bélu Bartóka, ktoré je hlavným peším verejným priestorom v centre mesta. Návrhy majú rešpektovať historický charakter územia, existujúcu dopravnú obsluhu a finančné možnosti mesta bez potreby zásadných urbanistických zásahov či výstavby nových budov, informovala radnica.
„Cieľom súťaže je získať kvalitné a realizovateľné návrhy, ktoré prispejú k tomu, aby sa korzo stalo živým, bezpečným, inkluzívnym a klimaticky odolným miestom pre každodenný život obyvateľov aj konanie mestských podujatí,“ priblížila mestská samospráva. Pri príprave zadania boli zohľadnené aj výsledky participatívneho prieskumu medzi obyvateľmi a zainteresovanými stranami.
„Dôraz sa kladie najmä na zeleň, zlepšenie mikroklímy, jednotný vzhľad verejného priestoru, podporu pešej a cyklistickej dopravy a dlhodobú udržateľnosť riešenia,“ doplnilo mesto. Víťazné návrhy budú finančne ocenené a poslúžia ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu obnovy korza. Lehota na predkladanie návrhov je do 27. februára 2026 do 12.00 h.
