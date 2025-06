Dunajská Streda vyhlásila tender na rekonštrukciu nocľahárne

Dunajská Streda 11. júna (TASR) - Mesto Dunajská Streda opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu a prestavbu budovy nocľahárne na zariadenie krízovej intervencie. V rámci pôvodného verejného obstarávania boli zistené nedostatky, zmluva medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou BBAU bola po dohode zrušená.



„Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22. apríla 2025 vydal protokol o výsledku kontroly verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, v ktorom boli zistené nedostatky, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uvádza sa v dohode o ukončení zmluvy o dielo na stavebné práce.



Aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie je rozdelené na dve časti. Prvá sa týka rekonštrukcie a prestavby budovy nocľahárne na zariadenie krízovej intervencie v predpokladanej hodnote takmer 550.000 eur bez DPH. Druhá časť počíta so zabezpečením dostupnej a prístupnej infraštruktúry pre potreby sociálnych služieb krízovej intervencie vrátane ich vybavenia v predpokladanej hodnote vyše 273.000 eur bez DPH. Zákazka má byť spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Ponuky je možné predkladať do 1. júla do 9.00 h.



„Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba nocľahárne a vytvorenie dvoch bytových jednotiek na núdzové bývanie na prvom nadzemnom podlaží. Na druhom nadzemnom podlaží je cieľom vytvoriť útulok a integračné, komunitné centrum,“ uvádza sa v projekte. Okrem iného sa navrhuje zateplenie obvodového plášťa, zaizolovanie strechy, výmena dverí či okien. Zároveň sa má vykonať kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania, kanalizácie, vodovodu a ohrevu teplej úžitkovej vody. Plánované sú aj dispozičné zmeny v pôdoryse.