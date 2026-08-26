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VIDEO: Dunajská Streda zrevitalizovala Námestie Ármina Vámbéryho
Medzi kľúčové prvky obnovy námestia patrilo zvýšenie plochy zelene z pôvodných 82 na 497 štvorcových metrov, výsadba 20 nových stromov bez potreby výrubu existujúcich.
Autor TASR
Dunajská Streda 26. augusta (TASR) - Mesto Dunajská Streda v rámci cezhraničného projektu #greencities zrevitalizovalo tamojšie Námestie Ármina Vámbéryho. Okrem iného na ňom pribudla nová zeleň aj vyvýšené záhony. Cieľom bolo vytvorenie ekologicky udržateľného, klimaticky odolného a vizuálne atraktívneho námestia.
„Dunajská Streda bola účastníčkou projektu Interreg Maďarsko-Slovensko a v rámci toho sme revitalizovali Námestie Ármina Vámbéryho. Vybudovali sme vyvýšené záhony, zväčšili sme plochu verejnej zelene na hlavnom námestí,“ priblížil primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. V stredu sa v tomto meste uskutočnila záverečná konferencia cezhraničného projektu.
Medzi kľúčové prvky obnovy námestia patrilo zvýšenie plochy zelene z pôvodných 82 na 497 štvorcových metrov, výsadba 20 nových stromov bez potreby výrubu existujúcich. „Koncepčne sme sa museli prispôsobiť jestvujúcim danostiam námestia. Z toho vzišiel koncept vyvýšených kvetinových záhonov z pohľadového záhonu, vytvorenie drevenej pergoly a inštalácia mestského mobiliáru - pitnej fontány alebo parnej brány,“ dodal architekt Zoltán Pintér.
Cezhraničný projekt Zelené mestá v Podunajskom regióne je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet pre mesto Dunajská Streda predstavuje 229.549 eur, z toho príspevok Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 183.639,20 eura.
„Dunajská Streda bola účastníčkou projektu Interreg Maďarsko-Slovensko a v rámci toho sme revitalizovali Námestie Ármina Vámbéryho. Vybudovali sme vyvýšené záhony, zväčšili sme plochu verejnej zelene na hlavnom námestí,“ priblížil primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. V stredu sa v tomto meste uskutočnila záverečná konferencia cezhraničného projektu.
Medzi kľúčové prvky obnovy námestia patrilo zvýšenie plochy zelene z pôvodných 82 na 497 štvorcových metrov, výsadba 20 nových stromov bez potreby výrubu existujúcich. „Koncepčne sme sa museli prispôsobiť jestvujúcim danostiam námestia. Z toho vzišiel koncept vyvýšených kvetinových záhonov z pohľadového záhonu, vytvorenie drevenej pergoly a inštalácia mestského mobiliáru - pitnej fontány alebo parnej brány,“ dodal architekt Zoltán Pintér.
Cezhraničný projekt Zelené mestá v Podunajskom regióne je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet pre mesto Dunajská Streda predstavuje 229.549 eur, z toho príspevok Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 183.639,20 eura.