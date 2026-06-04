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Dunajské rameno Malé Foki na Žitnom ostrove opätovne sprietočnili
Rameno Malé Foki, historicky súčasť Istragovského ramena, bolo dlhé roky odrezané od hlavného toku Dunaja.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Dunajské rameno Malé Foki na Žitnom ostrove obnovili a opätovne sprietočnili. Z koryta odstránili viac ako 8300 kubických metrov sedimentov, spriechodnili 343 metrov ramena a vytvorili priestor pre takmer 8800 kubických metrov vody. TASR o tom informovala Kristína Bocková zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).
Zlepšenie stavu sa podľa realizátorov týka územia s rozlohou takmer 20 hektárov. „Nejde len o záchranu jedného ramena, ale aj o celkovú odolnosť krajiny voči klimatickej zmene,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
Obnova má prispieť k zvýšeniu objemu zadržanej a prúdiacej vody, najmä počas sucha, či dopĺňaniu zásob podzemnej vody, zlepšeniu podmienok pre vodné organizmy a zvýšeniu rekreačnej hodnoty územia.
Rameno Malé Foki, historicky súčasť Istragovského ramena, bolo dlhé roky odrezané od hlavného toku Dunaja. V dôsledku úprav vodného režimu a výstavby vodného diela Gabčíkovo postupne vysychalo a zanášalo sa sedimentmi.
Projekt realizovalo WWF Slovensko v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a s podporou nadácie The Coca-Cola Foundation. Nadväzuje na predchádzajúce revitalizačné aktivity BROZ na Istragovskom ramene.
Obnova je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Living Danube Partnership. V jej prvej fáze partneri obnovili deväť lokalít v šiestich krajinách a do prírody vrátili viac ako 13 miliónov kubických metrov vody.
Zlepšenie stavu sa podľa realizátorov týka územia s rozlohou takmer 20 hektárov. „Nejde len o záchranu jedného ramena, ale aj o celkovú odolnosť krajiny voči klimatickej zmene,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
Obnova má prispieť k zvýšeniu objemu zadržanej a prúdiacej vody, najmä počas sucha, či dopĺňaniu zásob podzemnej vody, zlepšeniu podmienok pre vodné organizmy a zvýšeniu rekreačnej hodnoty územia.
Rameno Malé Foki, historicky súčasť Istragovského ramena, bolo dlhé roky odrezané od hlavného toku Dunaja. V dôsledku úprav vodného režimu a výstavby vodného diela Gabčíkovo postupne vysychalo a zanášalo sa sedimentmi.
Projekt realizovalo WWF Slovensko v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a s podporou nadácie The Coca-Cola Foundation. Nadväzuje na predchádzajúce revitalizačné aktivity BROZ na Istragovskom ramene.
Obnova je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Living Danube Partnership. V jej prvej fáze partneri obnovili deväť lokalít v šiestich krajinách a do prírody vrátili viac ako 13 miliónov kubických metrov vody.