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Dunajské rameno Malé Foki na Žitnom ostrove opätovne sprietočnili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rameno Malé Foki, historicky súčasť Istragovského ramena, bolo dlhé roky odrezané od hlavného toku Dunaja.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Dunajské rameno Malé Foki na Žitnom ostrove obnovili a opätovne sprietočnili. Z koryta odstránili viac ako 8300 kubických metrov sedimentov, spriechodnili 343 metrov ramena a vytvorili priestor pre takmer 8800 kubických metrov vody. TASR o tom informovala Kristína Bocková zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Zlepšenie stavu sa podľa realizátorov týka územia s rozlohou takmer 20 hektárov. „Nejde len o záchranu jedného ramena, ale aj o celkovú odolnosť krajiny voči klimatickej zmene,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Obnova má prispieť k zvýšeniu objemu zadržanej a prúdiacej vody, najmä počas sucha, či dopĺňaniu zásob podzemnej vody, zlepšeniu podmienok pre vodné organizmy a zvýšeniu rekreačnej hodnoty územia.

Rameno Malé Foki, historicky súčasť Istragovského ramena, bolo dlhé roky odrezané od hlavného toku Dunaja. V dôsledku úprav vodného režimu a výstavby vodného diela Gabčíkovo postupne vysychalo a zanášalo sa sedimentmi.

Projekt realizovalo WWF Slovensko v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a s podporou nadácie The Coca-Cola Foundation. Nadväzuje na predchádzajúce revitalizačné aktivity BROZ na Istragovskom ramene.

Obnova je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Living Danube Partnership. V jej prvej fáze partneri obnovili deväť lokalít v šiestich krajinách a do prírody vrátili viac ako 13 miliónov kubických metrov vody.
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