Dunajskostredská nemocnica otvorila novú kardiologickú ambulanciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Nová ambulancia sa zameriava na diagnostiku, liečbu a sledovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a rizikovými faktormi.

Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 18. decembra (TASR) - Dunajskostredská nemocnica otvorila novú kardiologickú ambulanciu. Cieľom je zlepšiť dostupnosť vyšetrení, skrátiť čakacie lehoty a prinášať do regiónu moderné medicínske postupy. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.

Nová ambulancia sa zameriava na diagnostiku, liečbu a sledovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a rizikovými faktormi. Poskytuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku vrátane EKG, echokardiografie, 24- až 72-hodinového monitorovania EKG, ambulantného monitorovania krvného tlaku a záťažového EKG.

„Ambulancia prijíma pacientov s bolesťami na hrudníku, búšením srdca, arytmiami, dýchavicou či s podozrením na srdcovocievne ochorenia. Zároveň sa venuje preventívnym prehliadkam a nastaveniu liečby u rizikových skupín,“ doplnila Fedáková.
