Dunajskostredská nemocnica ruší zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Dôvodom je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti.

Autor TASR
Dunajská Streda 23. februára (TASR) - Dunajskostredská nemocnica ruší od pondelka zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice, ktorý bol platný od 9. februára. Dôvodom je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú nemocnica v Dunajskej Strede patrí.

„Dôvodom zrušenia zákazu návštev je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti, opatrenie teda už nie je považované za nevyhnutné z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ doplnila Krejčíová.
