Dunajskostredskí policajti zadržali drogového dílera

Policajná snímka. Foto: Polícia

Viacero osôb z mesta a jeho okolia si podľa polície chodilo drogy kupovať priamo k nemu domov.

Autor TASR
Dunajská Streda 29. januára (TASR) - Dunajskostredskí policajti zadržali v utorok (27. 1.) drogového dílera. Čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti. Tridsaťosemročný muž mal dlhodobo, minimálne od roku 2023, zadovažovať, distribuovať a predávať omamné a psychotropné látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajti u zadržaného muža vykonali osobnú a domovú prehliadku. Počas prehliadky jeho bytu našli namiesto bežného vybavenia domácnosti takmer 82 gramov sušeného konope a tiež metamfetamín,“ doplnila polícia. Viacero osôb z mesta a jeho okolia si podľa polície chodilo drogy kupovať priamo k nemu domov.

Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

