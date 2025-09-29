< sekcia Regióny
Dunajskú ulicu zdobí pamätný murál venovaný dvojici L+S
Pamätný murál L+S uviedli do života aj s hudbou orchestra Bratislava Hot Serenaders.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - V Bratislave na Dunajskej ulici 22 sa v pondelok konala vernisáž pamätnej veľkoformátovej maľby Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Pamätný murál L+S uviedli do života aj s hudbou orchestra Bratislava Hot Serenaders. Dielo realizoval Bratislava Street Art Festival pod hlavičkou občianskeho združenia Euforion.
„Už 15 rokov tvoríme street art v Bratislave a pred desiatimi rokmi sme začali pracovať v lokalite Kamenného námestia na koncepte Street Art Gallery. Podarilo sa nám priniesť viaceré svetové mená, ktoré za ten čas neuveriteľne vyrástli na hviezdy svetového formátu,“ hovorí Tomáš Lukačka, riaditeľ Bratislava Street Art Festivalu (BSAF).
Pre TASR priblížil, že pamätný murál venovaný dvojici L+S bol inšpirovaný obalom LP platne humoristov „Dialógy“ z roku 1980. Murál vytvoril taliansky umelec Vincenzo Magno. „Nechceli sme robiť nič bez vedomia a súhlasu rodín Lasicových a Satinských. Od začiatku sme vedeli, že musíme ísť postupne a nepreskočiť ani jeden krok. Narábať s kultúrnym dedičstvom sa dá len s úctou, rešpektom a pokorou,“ povedal ku genéze diela Lukačka. „Pri komunikácii s oboma rodinami sme návrh doladili, namiesto zbraní, ktoré pôvodne Julo s Milanom držali, sme použili banán. A nie hocaký. Je to banán Andyho Warhola. A prečo banán? Zvuky zbraní vo svete rezonujú stále hlasnejšie a nechceli sme ísť touto cestou. Zároveň obaja mali zmysel pre humor, prišlo nám to ako niečo, s čím by tiež súhlasili,“ poznamenal k náročnej produkcii. Projekt podporili obe rodiny aj autor pôvodnej fotografie Daniel Zachar.
„Po 15 rokoch tvorby street artu v hlavnom meste je čas vzdať hold tým, ktorí formovali našu kultúru,“ podčiarkuje Lukačka s tým, že do konca roka pribudnú v hlavnom meste tri menšie murály v Ružinove. „Budúci rok máme smelé plány. Budeme oslavovať 15. výročie BSAF a keď veci pôjdu dobre, verejnosť aj street artová scéna by sa mohli dočkať prvej medzinárodnej street artovej konferencie nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku,“ avizujú organizátori festivalu.
