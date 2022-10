Dušičkami a voľbami to žije aj v Kriváni

Detva 29. októbra (TASR) – Sobotnými samosprávnymi voľbami i blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých ľudia žijú a hovoria aj pred kvetinárstvom v obci Kriváň v Detvianskom okrese. Parkovisko bolo v sobotu napoludnie zaplnené autami s rôznymi evidenčnými značkami. Okrem kupovania živých kvetov a sviečok na hroby sa však návštevníci rozprávali aj o voľbách.



Niektorí z nich sa voliť nechystajú, ďalší by zas aj chceli, na rad sa však ešte nedostali. Ako TASR povedal Ján zo Zvolena, pred volebnou miestnosťou na zvolenskom sídlisku Západ bol ráno dlhý rad. Podľa neho sa tvoril pre spojené voľby a voliči tak pri krúžkovaní kandidátov trávili viac času. Dodal, že do volebnej miestnosti sa tak vráti neskôr.



S kvetmi pre zosnulých vyšiel z kvetinárstva aj Vojtech z Detvy, ktorý sa na cintorín chystá v nedeľu. Poznamenal, že voliť v sobotu nejde, pretože nemá kedy. Podľa neho budú zvolení tí istí kandidáti, ktorí sú v súčasnosti, a je s nimi spokojný.



Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov sa v sobotu začali o 7.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.