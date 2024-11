Dušičkový večer v Banskej Štiavnici prinesie hudbu i zamyslenie

Banská Štiavnica 2. novembra (TASR) - V priestoroch Nového zámku v Banskej Štiavnici si môžu návštevníci v sobotu od 17.00 do 22.00 h vychutnať výnimočný dušičkový večer plný poézie, hudobných skladieb a zamyslenia sa nad krásou a smútkom Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Na jubilejný desiaty ročník podujatia Dušičky z Nového zámku pozýva Slovenské banské múzeum.



"Podujatie ponúkne návštevníkom jedinečnú príležitosť stráviť sobotný večer netradičným spôsobom, v tichu a s hlbokou úctou k zosnulým. V priestoroch Nového zámku sa budú môcť zamyslieť nad posolstvami emócií, ktoré sú pre tieto dni charakteristické, a prepojiť ich so spomienkami na svojich blízkych. Umenie, poézia a hudba ich prevedú atmosférou, ktorá prenikne do hĺbky duše," priblížilo múzeum.



Program sa začne výhľadmi z Nového zámku na mesto. Autorský klub Banská Štiavnica potom prednesie básne a Eugen Prochác naplní priestor tónmi violončela. Počas "Dušičkového krásno-smutnenia" psychologička a mentorka Renata Taligová prevedie návštevníkov emocionálnymi vlnami tohto sviatku. Neskôr opäť zaznie hudba v podaní Procháca, ktorý svojimi emotívnymi skladbami dotvorí atmosféru dušičkového večera. V závere programu si návštevníci môžu vychutnať pohľady na nočné mesto osvetlené sviečkami a lampami.



Ako pripomína múzeum, Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, známe ako Dušičky, majú na Slovensku hlboké korene a bohatú históriu. Tradícia úcty k zosnulým pochádza už z predkresťanských čias, keď sa verilo, že duše zosnulých naďalej ovplyvňujú životy svojich blízkych a sprevádzajú ich pri dôležitých udalostiach. Neskôr, v ôsmom storočí, pápež Gregor IV. určil Sviatok všetkých svätých na 1. november. Postupne sa aj 2. november stal súčasťou kalendárnych obyčajov ako Pamiatka zosnulých.