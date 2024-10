Dušičky z Nového zámku ponúknu spojenie poézie, hudby a zamyslení

Banská Štiavnica 18. októbra (TASR) - Tento rok sa v Banskej Štiavnici uskutoční už 10. ročník podujatia Dušičky z Nového zámku, konať sa bude v sobotu 2. novembra. Ako informovalo Slovenské banské múzeum (SBM), dušičkový večer si budú môcť návštevníci vychutnať v priestoroch Nového zámku od 17.00 do 22.00 h, pričom hlavný program bude pripravený od 18.00 do 20.00 h.



"Jubilejný ročník podujatia bude výnimočný. Jedinečnú atmosféru vytvorí spojenie poézie, hudobných skladieb a zamyslenie sa nad krásou a smútkom tohto sviatku," informovali múzejníci. Program sa začne výhľadmi z Nového zámku, po nich bude pokračovať chvíľka poézie. "Autorský klub Banská Štiavnica prednesie básne, ktoré oživia hlboké myšlienky," avizujú organizátori.



Atmosféru dušičkového večera dotvorí svojimi skladbami umelec Eugen Prochác. O emóciách spojených s týmito sviatkami a ich dôležitých posolstvách porozpráva psychologička a mentorka Renata Taligová. V závere programu si budú môcť návštevníci vychutnať tichý moment pri pohľade na nočné mesto osvetlené sviečkami a lampami a rozlúčku pri svetle sviečok.



"Podujatie Dušičky z Nového zámku ponúkne návštevníkom jedinečnú príležitosť stráviť sobotný večer netradičným spôsobom, v tichu a s hlbokou úctou k zosnulým," uviedlo múzeum. V priestoroch Nového zámku sa budú môcť zamyslieť nad posolstvami emócií, ktoré sú pre tieto dni charakteristické, a prepojiť ich so spomienkami na svojich blízkych.