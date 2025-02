Dva bresty pri Múzeu TANAP-u museli spíliť

Vysoké Tatry 21. februára (TASR) - Pred Múzeom Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách museli spíliť dva staré bresty. Informovala o tom Správa TANAP-u s tým, že už nebolo možné ich zachrániť, keďže postupne vysychali.



"Aj stromy môžu dosiahnuť vrchol svojej životnosti. Odumierajú samy, ale môžu byť aj choré. Keď nie je možné zachrániť ich, ostáva jediné, spíliť starý a chorý strom a vytvoriť podmienky pre rast nového. Inak to nebolo ani v prípade dvoch brestov pred Múzeom TANAP-u. Naši dendrológovia už niekoľko rokov pozorovali ich postupné vysychanie. Spílenie prvého brestu sa uskutočnilo ešte v roku 2024 a teraz prišiel na rad aj druhý z nich," uviedla Správa TANAP-u.



Takýto stav stromu môžu podľa ochranárov zapríčiniť rôzne faktory. Napríklad napadnutie kmeňa škodcom, ktorý sa zavŕta do dreva a ochromí vyživovanie stromu, alebo drevokazná huba, ktorá napadne strom a ten začne postupne chradnúť a odumierať. "Dávali sme mu ešte šancu. Do konca vegetačného obdobia mal strom ostať stáť a naši dendrológovia pozorovali, či sa mu podarí nabrať dosť síl, aby rástol ďalej. Tomuto brestu sa však už pomôcť nedalo," vysvetlil dendrológ Správy TANAP-u Mário Humený.



Keďže strom rástol v blízkosti cestnej komunikácie a chodníka s častým pohybom osôb, bolo podľa ochranárov pre bezpečnosť lepšie spíliť ho. Ak by strom veľmi preschol, mohol by napríklad aj silnejší vietor zapríčiniť jeho pád. "V intraviláne by to mohlo spôsobiť nebezpečné situácie," upozornila Správa TANAP-u.



Brest je rod listnatých stromov z čeľade brestovité. Tieto stromy sa ľahko krížia s umelo pestovanými odrodami, čím vznikajú nové, lokálne sa vyskytujúce hybridy. Keď sú zdravé a majú vhodné podmienky, dorastajú do výšky 30 až 40 metrov a dožívajú sa vysokého veku - 200 až 500 rokov.