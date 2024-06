Dva historické skvosty na Gemeri sa rozozvučia renesančnou hudbou

Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Jedinečnú možnosť vypočuť si renesančnú hudbu na historických hudobných nástrojoch prinášajú špeciálne Župné koncerty, ktoré vznikli v spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi. To najlepšie zo starej hudby zaznie v sobotu o 15.00 h v gotickom evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove a o 18.00 h v Coburgovskom kaštieli v Jelšave. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



V dvoch historických skvostoch na Gemeri sa so svojím premiérovým koncertom predstaví súbor pre starú hudbu Le Nuove Musiche. V programe sa predstavia poprední rakúski hudobníci Christian Volkmann - tenor, Maximilian Ehrhardt - harfa doppia, Pierre Pitzl - baroková gitara/viola da gamba a umelecký vedúci zo Slovenska Jakub Mitrík - chitarrone.



"Mám veľkú radosť, že sa do programu festivalu podarilo začleniť Župný koncert, nevšedný zážitok vo výnimočných priestoroch, ktoré sú historickými perlami nášho kraja. Aj v rámci oklieštených možností, spôsobených viacerými krízami a objektívnymi okolnosťami posledných rokov, ale i necitlivými zásahmi do rozpočtov samospráv, podporujeme a realizujeme z úrovne BBSK projekty silného kultúrno-spoločenského významu," zdôraznil šéf kraja Ondrej Lunter.



Koncertný program Le Nuove Musiche predstavuje dvoch skladateľov, ktorí zohrali významnú úlohu pri formovaní monódie. Dielo Sigismonda d'Indiu reprezentuje severotaliansku školu. Jeho monódie patria k tomu najlepšiemu, čo bolo v tomto štýle na začiatku 17. storočia skomponované. Druhou, nemenej významnou postavou je Giovanni Girolamo Kapsperger.



"Okrem skladateľskej činnosti bol veľkým inovátorom aj čo sa týka stavby a využívania novovzniknutého nástroja, ktorým bolo chitarrone. Jeho zbierka Libro Primo di Arie Passeggiate a Una Voce, Roma 1612, je vôbec prvou, kde využíva 19-strunové chitarrone. Nástroj sme dali postaviť za týmto účelom a pokiaľ vieme, nehrá na ňom profesionálne žiadny iný hudobník," doplnil predseda občianskeho združenia Vivat Vox Organi a organizátor Matúš Kucbel.