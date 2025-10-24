< sekcia Regióny
Dva hrady na poľsko-slovenskom pohraničí spájajú nové atrakcie
Stará Ľubovňa 24. októbra (TASR) - Dva hrady na poľsko-slovenskom pohraničí spájajú nové produkty cestovného ruchu. Vďaka projektu financovaného z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 sa podarilo v Starej Ľubovni a v Muszyne zrealizovať dve multimediálne atrakcie. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že projekt dáva prezentácii pamiatok nový rozmer.
„Aj keď nás od seba delí len niekoľko kilometrov, mnohí obyvatelia pohraničia ešte neobjavili krásy, ktoré sa skrývajú za hranicou. Práve preto vznikol jedinečný projekt Čaro hradov v poľsko-slovenskom pohraničí, ktorý spája dve výnimočné miesta - hrad v Starej Ľubovni a hrad v Muszyne,“ uviedlo múzeum. Oba hrady sú dominantami svojich miest a patria medzi najnavštevovanejšie atrakcie regiónu. Sú nositeľmi histórie, ale aj motorom cestovného ruchu, ktorý láka tisíce návštevníkov ročne. Projekt ich spája prostredníctvom inovatívnych, moderných a zážitkových prvkov, ktoré prinášajú novú formu prezentácie histórie.
Čarovné zrkadlo a kozmogram, dve nové multimediálne atrakcie, zavedú návštevníkov do sveta legiend, čarodejníc a dávnych príbehov. Zrkadlo má vlastnú vôľu a samo rozhodne, akú postavu z minulosti odhalí tomu, kto sa doň pozrie. Zároveň dokáže obrazom prepojiť návštevníkov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v Starej Ľubovni, s tými, ktorí sú na hrade v Muszyne. „Kozmogram alebo historický horoskop zase funguje tak, že ak návštevník zadá deň, mesiac, rok a aj hodinu, kedy sa narodil, zobrazí sa mu znamenie, ale aj charakterové vlastnosti a čím by bol v histórii,“ ozrejmil Mikulík s tým, že obe atrakcie sa nachádzajú v barokovom paláci a sú tak dostupné i počas zimných mesiacov.
Cieľom projektu je nielen zatraktívniť hrady, ale aj prepojiť turistický ruch na oboch stranách hranice. Zámerom partnerov je presmerovať návštevníkov z Muszyny do Starej Ľubovne a naopak. „Ľudia 21. storočia majú radi digitálne prvky, aj keď v prípade expozícií hradov, skanzenov, kaštieľov či iných historických objektov treba byť podľa mňa veľmi opatrní s ich osadzovaním, aby toho nebolo niekedy viac ako samotná pamiatka, ktorú prezentujeme,“ podotkol Mikulík.
