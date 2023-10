Dva mostné objekty na ceste I/66 pod Tatrami zrekonštruujú

Spišská Belá/Veľká Lomnica 18. októbra (TASR) - Dva mostné objekty na ceste I/66 pod Tatrami Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje, v týchto dňoch podpísala zmluvy so zhotoviteľmi. Práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia na pomerne frekventovanej ceste medzi Popradom a Starou Ľubovňou. Hovorca SSC Martin Guzi TASR potvrdil, že obe staveniská odovzdajú zhotoviteľom 26. októbra a práce sú financované zo štátneho rozpočtu.



V prípade mosta pri Spišskej Belej pôjde o jeho prestavbu, a tiež rekonštrukciu priľahlého 300-metrového úseku cesty. Cieľom je zlepšiť stavebno-technický stav mostného objektu I/66-073 cez potok Hučava. V celom úseku sa vymenia asfaltové a konštrukčné vrstvy, dôjde k obojstrannému rozšíreniu cesty a cestné priekopy budú dláždené. Existujúci most sa celý postupne zbúra, nový bude mať nosnú konštrukciu uloženú na plošných základoch. "Súčasťou stavby je aj krátka úprava potoka, vrátane vybudovania ochrany nových mostných opôr," dodal Guzi.



Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdný pruh. Cestná doprava bude dočasne vedená po vybudovanej obchádzkovej komunikácii s upravenou prednosťou a s využitím prenosnej svetelnej signalizácie. Vybudujú ju na pravom okraji cesty a po ukončení stavby ju odstránia. Práce potrvajú podľa zmluvy so zhotoviteľom desať mesiacov a vyžiadajú si 844.000 eur s DPH.



Základným dôvodom prestavby malého mosta cez bezmenný potok v extraviláne obce Veľká Lomnica je podľa Guziho veľmi zlý stavebný stav. "Poruchy a nedostatky sa prejavujú na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta aj mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom mosta," zdôvodnil s tým, že účelom je prestavba mostného objektu, a tiež rekonštrukcia priľahlého úseku cesty I/66 s dĺžkou takmer 300 metrov. Aj v tomto prípade dôjde k rozšíreniu komunikácie a širší bude aj nový most. Spevní sa podložie vozovky a krajnice, zriadia sa hospodárske zjazdy na priľahlé nehnuteľnosti a zabezpečí sa aj odvodnenie komunikácie. "Nový mostný objekt je navrhnutý v mieste jestvujúceho ako jednopoľový. Súčasťou stavby je potrebná úprava toku a okolia," doplnil hovorca.



Stavbári chystajú aj obchádzkovú komunikáciu v oboch smeroch medzi Popradom a Veľkou Lomnicou. Pôjde o jednosmernú jednopruhovú komunikáciu s provizórnym premostením cez potok. Rekonštrukcia tohto mosta podľa zmluvy potrvá deväť mesiacov a náklady sa vyšplhajú na takmer milión eur s DPH.