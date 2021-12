Dva mosty v Košiciach budú po rekonštrukcii čoskoro plne prejazdné

Košice 2. decembra (TASR) – Dopravné obmedzenia na moste pri križovatke Sečovská cesta a Trieda generála Ludvíka Svobodu pri obchodnom centre Laborec by mali byť vo štvrtok dopoludnia ukončené. Most tak bude takmer po ôsmych mesiacoch rekonštrukcie opäť plne prejazdný. Na konci tohto týždňa by mal byť kompletne sprejazdnený aj most cez rieku Hornád. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Doprava po moste v mestskej časti Dargovských hrdinov bude vedená v oboch smeroch a v dvoch jazdných pruhoch. „Na Mauerovej ulici bude úsek pod týmto mostom ešte niekoľko dní uzavretý. Autobusy MHD a motoristi by ho mohli začať využívať v polovici decembra,“ uvádza magistrát.



Zrekonštruovaný most cez Hornád by mal byť motoristom plne sprístupnený od nedele (5. 12.). Prvýkrát po deviatich mesiacoch tak budú môcť využiť jeho všetky štyri jazdné pruhy.



Od marca tohto roku na Hlinkovej ulici postupne zrekonštruovali obe časti mosta ponad Mlynský náhon a pravú stranu mosta cez Hornád v smere do centra. V týchto dňoch sa realizujú záverečné práce na jeho druhej strane v smere k železničnej trati a obchodným centrám na Trolejbusovej ulici. Ak to počasie dovolí, cez víkend naň bude nastriekané vodorovné dopravné značenie. „Ak to nebude možné, obe časti cesty budú dočasne oddelené zábranami.“



Mesto Košice investovalo do rekonštrukcií troch mostov v tomto roku 2,1 milióna eur. Všetky stavebné práce prebiehali počas plnej premávky, doprava bola v každom smere zúžená do jedného jazdného pruhu. Havarijný stav rekonštruovaných mostov cez Hornád a Mlynský náhon na Hlinkovej ulici, resp. pri uvedenom obchodnom centre, spôsobila podľa magistrátu zanedbaná údržba a enormné dopravné zaťaženie, s ktorým sa v čase ich výstavby nepočítalo.