Dva mosty v Železnej Breznici sú obnovené, práce na treťom sa začínajú

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Dva mosty v intraviláne obce Železná Breznica v okrese Zvolen sú obnovené, práce na treťom sa začínajú. TASR o tom v stredu informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby.



Dodala, že od štvrtka 1. augusta budú prejazdné dva mosty v smere od Budče. Na prvom moste v smere od Hronskej Dúbravy sa práce začnú.



Tri mosty v obci Železná Breznica v celkovej dĺžke takmer 19 metrov prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou. S ňou začal Banskobystrický samosprávny kraj na jar tohto roka, hodnota všetkých prác presahuje 677.000 eur. "Dva z troch mostov sú už po stavebnej stránke hotové a môže sa na ne vrátiť doprava," spresnila vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Alena Martincová.



Hovorkyňa zhrnula, že všetky práce by mali byť ukončené do novembra, ešte pred začiatkom zimnej údržby. Rekonštrukcia podľa BBSK zlepší stavebno-technický stav mostov, ktoré boli v havarijnom stave. Ich obnova bola do hĺbky a okrem nového asfaltu a bezpečnostných prvkov kompletne obnovili nosné konštrukcie a v jednom prípade vybudovali úplne novú. Kraj pripomína, že súčasťou sú aj úpravy koryta potoka a jeho vydláždenie.



V tomto roku kraj obnovuje aj most na ceste smerom na Breziny vo Zvolenskom okrese, ktorý sa prepadol koncom mája. Dopravným značením pre obnovu upravili možnosť prejazdu len pre vozidlá do 7,5 tony. "Vodič nákladného auta naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil," zhrnula banskobystrická krajská polícia. Pri udalosti sa nikto nezranil.



Kraj uvádza, že najhoršie mosty v okrese Zvolen sú most nad železničnou traťou Zvolen - Margecany a most cez Samporský potok pred obcou, pri Sliači.