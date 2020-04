Dva objekty v PNK Parku Sereď majú nového vlastníka

Sereď 27. apríla (TASR) – Medzinárodný developer v oblasti priemyselných nehnuteľností PNK group ukončil predaj dvoch priemyselných budov s celkovou plochou 45.000 štvorcových metrov (m2) vo vlastnom priemyselnom PNK Parku Sereď. Sú regionálnou základňou pre poľský odevný konglomerát LPP a nemeckého výrobcu v automobilovom priemysle Wegu. Novým vlastníkom je spoločnosť REICO IS ČS v mene ČS nemovitostního fondu, ktorý ho nadobudol za 30,6 milióna eur. Informoval o tom partner skupiny PNK group Europe Azamat Yerzhanov.



Doplnil, že v developmente PNK Parku Sereď pokračujú, tretie zariadenie o celkovej výmere 43.165 m2 bude pripravené v lete. „Pre záujem plánujeme postaviť ďalšie tri zariadenia s celkovou plochou 183.546 m2, vhodné pre využitie ako sklady, distribučné centrá a taktiež pre ľahký priemysel,” informoval Yerzhanov.



V uplynulom roku sa investori snažili vyhnúť nakupovaniu schém výlučne závislých od automobilového priemyslu a skôr uprednostnili aktíva s nájomcami pôsobiacimi v logistike či online maloobchode. PNK Park Sereď má vyváženú základňu nájomcov, technickú kvalitu, nachádza sa v logistickom a priemyselnom uzle v blízkosti rýchlostnej cesty.



„Akvizíciou PNK Parku Sereď sa zlepšuje regionálna a sektorová diverzifikácia nášho portfólia nehnuteľností, čím sa znižuje aj rizikovosť portfólia. Zároveň táto investícia z dlhodobého hľadiska zvyšuje potenciál generovania výnosov nášho fondu, a to najmä vďaka veľmi dlhodobému záväzku kvalitných nájomcov,” konštatoval predseda predstavenstva REICO IS ČS Tomáš Jandík.



Transakciu sprostredkoval tím investičného poradenstva JLL Slovensko. Vedúci transakčného poradenstva Peter Nitschneider poznamenal, že vďaka flexibilite poradenských tímov a odhodlanosti kupujúceho aj predávajúceho bola transakcia uzavretá aj v súčasnej zložitej situácii s mnohými reštrikciami a obmedzeniami.